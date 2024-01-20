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Bilecik'te İlkokul Öğrencileri Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bilecik'te İlkokul Öğrencileri Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Balaban İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencileri, Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, merkezde hayvanların tedavi süreçleri ve sonrası bakımları hakkında bilgiler aldı. Ziyaretin amacı, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmaktı.

Bilecik\'te İlkokul Öğrencileri Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ni Ziyaret Etti
20.01.2024 - 12:29,  Güncelleme: 12:31
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ilkokul öğrencileri, Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesinin ardından hayvan hastanesine gelen Balaban İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencileri, Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Abdullah Tetik ve ekibi eşliğinde merkezin bölümlerini gezdi.

Merkezde, hayvanların tedavi süreçleri ile sonrası bakımları hakkında bilgiler veren Tetik, şunları kaydetti:

"Amacımız çocuklara hayvan sevgisini aşılamak. Tedavi merkezimizi ve hayvan barınağını ziyarete gelen çocuklarımız farklı tecrübeler kazanıyor. Her yaştan insanlar barınağımızı ziyaret edilebiliyor. Sokak hayvanları ile ilgili yaptığımız çalışmalar ile kulağında küpe olan hayvanları kısırlaştırıp sağlıklaştırarak alındıkları bölgeye geri bıraktıklarımızı anlattık. Çocuklarımıza hayvan sevgisi farkındalığı oluşturuyoruz."

Kaynak: AA
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Osmaneli, Bilecik, Hayvanlar, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te İlkokul Öğrencileri Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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