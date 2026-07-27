Bilecik'te İşletme Mutfağında Yangın
Pelitözü Gölpark'ta bir işletmenin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.
Bilecik'te bir işletmenin mutfağında çıkan yangın söndürüldü.
Pelitözü Gölpark'ta faaliyet gösteren işletmenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden iş yeri çalışanları durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle işletmenin başka bölümlerine sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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