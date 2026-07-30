Bilecik'te Kaçak Sigara Operasyonu
Bilecik'te düzenlenen operasyonda 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine tırı durdurarak arama yaptı.
Ekiplerce yapılan aramada, farklı bölümlere gizlenmiş 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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