Bilecik\'te Kar Etkili Oldu

Güncel

Bilecik'te kent merkezinde kar etkili oldu.

İl genelinde etkisini gösteren sağanağın ardından kar yağışı başladı. Kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kış lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Karayolları ve belediye ekipleri ise yolların kardan kapanmaması için tedbirleri artırdı.