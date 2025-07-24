Bilecik'te "Karanlık Gökyüzü" etkinliği orman yangınları nedeniyle ertelendi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, 25-27 Temmuz'da yapılması planlanan "Karanlık Gökyüzü" etkinliği, devam eden orman yangınları nedeniyle 22-24 Ağustos'a ertelendi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) yapılan yazılı açıklamada, Bilecik ve Eskişehir'de devam eden orman yangınları dolayısıyla, 25-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin, 22-24 Ağustos'a ertelendiği bildirildi.

BEBKA'nın, katılımcı, bölge halkı ve doğa güvenliğini öncelik kabul ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda alınan erteleme kararı, hem bölgede yürütülen yangınla mücadele çalışmalarının sekteye uğramaması hem de etkinliğin doğaya ve çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla hayata geçirilmiştir. Yaşanan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve görevleri başında şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."