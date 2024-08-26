Bilecik'te Kayıp Yaşlı Adam Ormanda Bulundu

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Bilecik'te 86 yaşındaki kayıp yaşlı adam, ormanlık arazide bulundu.

Merkeze bağlı Gülümbe köyünde yaşayan Kamil Şahin, sabah saatlerinde evden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi ve yakınları Şahin'den haber alamayınca jandarma ve AFAD ekiplerine durumu bildirdi.

Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri ile köylüler aramaya başladı. Dron ile yapılan aramada jandarma, Şahin'i evin yakınlarında ormanlık arazide buldu.

Şahin, sağlık kontrolü için ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.