Bilecik'te Kent Lokantası Hizmete Açıldı

Güncel

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi'nin başta ihtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere, öğrenci ve dar gelirli ailelerin uygun fiyata sağlıklı hizmet alması amacıyla açığı Kent Lokantası, ilk günden büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı program ile kapılarını açan Kent Lokantası, ilk günden yoğun ilgi gördü.

72'nci Kent Lokantası olarak Bilecik'te hizmete giren ve her gün saat 12.00 ile 14.30 arasında hizmet verecek olan Kent Lokantası'nda günlük yaklaşık 400 kişilik yemek kapasiteyle 4 çeşit yemek 70 TL karşılığında vatandaşlara sunulacak.

Askıda Yemek uygulaması da yapılabilecek

Ezogelin çorba, orman kebabı, pilav ve mandalina ile ilk satışın yapıldığı Kent Lokantası'nda ayrıca 'Askıda Yemek' uygulaması da yapılabilecek. Uygulama kapsamında isteyen vatandaşlar, ödedikleri miktar karşılığında, ihtiyaç sahiplerine, öğrencilere ve yaşlılara ücretsiz yemek dağıtılmasına katkıda bulunabilecek.