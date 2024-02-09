Bilecik\'te KGYS Destekli Trafik Denetimi: 130 Sürücüye Ceza Kesildi

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimlerde, kentin belirli noktalarında şerit ve kırmızı ışık ihlali yapan araçların sürücülerine ceza uygulandı.
Kural ihlali yapan araç sürücülerine yönelik denetimlerinde 130 sürücüye emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanmak ile tek yönlü karayolunda araçların ters istikametine sürmelerinden 17 bin 167 lira ceza kesildi.
Ekipler, sürücü ve vatandaşları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.
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