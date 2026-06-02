Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü
Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü

02.06.2026 15:42
Bilecik-Bozüyük yolunda motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı.

Bilecik'te motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mahmut Kılıç'ın (42) kullandığı 07 CGC 623 plakalı motosiklet, Bilecik- Bozüyük kara yolu Ören köyü kavşağında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücünün eşi Özlem Kılıç (40) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

