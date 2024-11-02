Bilecik'te Orman Yangınına Müdahale

Bilecik'te çıkan orman yangınının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.
Merkeze bağlı Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasındaki zirai alanda anız yakılması sebebiyle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.
Ekipler, yangını helikopter, 28 araç ve 87 personelle kontrol altına almaya çalışıyor.
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