Bilecik'te Otomobil Kanal Duvarına Çarptı - Son Dakika
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Bilecik'te Otomobil Kanal Duvarına Çarptı

01.07.2025 11:02
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Söğüt'te su kanalına çarpan otomobilin sürücüsü ve ailesi yaralandı, sağlık durumları iyi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde su kanalının duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İ.B. (28), idaresindeki 42 AUF 036 plakalı otomobil, Söğüt- Eskişehir kara yolunun Gündüzbey köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalının duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücünün eşi E.N.B. (25) ve 2 yaşındaki kızı H.B, sağlık ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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