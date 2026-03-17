Bilecik'te Ramazan İftarı Coşkusu

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlar bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda, CHP Bilecik Billetvekili Yaşar Tüzün, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile vatandaşların ilgi gösterdiği iftarda konuşan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kadir Gecesi'nde aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Subaşı, şunları kaydetti:

"Bu kalabalık, güzel ortamda farklı fikirden insanlarla bir araya gelmemiz çok güzel bir duygu. Bir ay boyunca kurulan ramazan sofralarımızda bir araya geldik, aynı dertlerimizi konuştuk, birbirimizle sohbet ettik. Her birinize teşekkür ediyorum. Bu akşam masalarımızın, sofralarımızın kurulmasında emek veren ekip arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bir ay boyunca kurulan sofralara katkı sağlayan iş insanlarımıza ve sanayicilerimize de çok teşekkür ediyorum."