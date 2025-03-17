Bilecik'te Ramazan Şenlikleri Çocukları Buluşturdu

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi'nin düzenlediği ramazan şenlikleriyle çocuklar keyifli anlar yaşadı. Şenlikler, ramazan boyunca cuma ve cumartesi günleri devam edecek.

Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen ve yüzlerce çocuğun ailesiyle birlikte katıldığı ramazan şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında orta oyunu, meddah, Hacivat ve Karagöz ile ilgili gösteriler sunulurken, çocuklar arasında yapılan yarışmalarda tatlı rekabetler yaşandı. Çizgi film karakterleri ve maskotların da yer aldığı etkinlikte çocuklar, doyasıya eğlenme imkanı buldu. Ramazan şenlikleri ay boyunca hafta sonları cuma ve cumartesi akşamları çocuklarla buluşmaya devam edecek.