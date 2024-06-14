Bilecik'te teras katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

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Bilecik'te bir binanın teras katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın teras katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Apartman sakinleri, evlerinden tahliye edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dairede hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.