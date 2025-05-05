Bilecik\'te Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Hasan G. (62), idaresindeki 33 P 6935 plakalı kum yüklü tır, Bilecik- Yenişehir kara yolu Kepirler Köyü Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.