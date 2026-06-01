Bilecik'te Trafik Kazaları: 4 Yaralı

01.06.2026 10:35
Bilecik, Bozüyük ve Osmaneli'nde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı, 1'i çocuk.

S.Ö. (66) yönetimindeki 11 ACH 149 plakalı otomobil, merkez Deresakarı köyü mevkisinde seyir halinde iken aniden yola çıkan A.B'ye (5) çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan yaralı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bozüyük ilçesinde de Bozüyük-İnegöl kara yolu Çaydere mevkisinde Y.S.O. idaresindeki 17 ACS 875 plakalı otomobil, A.Y'nın (19) kullandığı 11 SC 055 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan S.Y. (22) yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Osmaneli ilçesinde de Osmaneli-İznik kara yolu Çerkeşli köyü mevkisinde D.D'nin (25) kullandığı 44 AFE 865 plakalı motosikletin devrilmesi sonucu, sürücü yaralandı.

Osmaneli ilçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

