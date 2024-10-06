Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kent merkezinden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yerleşkesi istikametine giden Nizamettin B. idaresindeki 11 AP 661 plakalı hafif ticari araç, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nden yola giren Aynur Ç. yönetimindeki 11 EC 157 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Aynur Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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