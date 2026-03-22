Bilecik'in Söğüt ilçesinde yoldan çıkıp tarlaya giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.Y. (34) idaresindeki 06 DTG 636 plakalı otomobil, Eskişehir-Söğüt kara yolunun Zemzemiye köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi H.Y. ve çocukları Ö.Y. (5) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
