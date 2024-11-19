Bilecik\'te Ücretsiz Tiyatro Oyunları Düzenleniyor

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Tiyatroda Buluşalım" sloganıyla çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz tiyatro oyunları sahnelenecek.

Bilecik Belediyesi, çocukları ve yetişkinleri ücretsiz tiyatro oyunları ile buluşturuyor.

"Tiyatroda Buluşalım" sloganıyla hazırlanan etkinlik çerçevesinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde 23 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te çocuklar için "Sponsorum Kim Olsun?"; saat 18.00'de ise yetişkinler için "Dönmeyen Dolap" adlı oyun sahnelenecek.