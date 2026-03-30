Bilecik'te Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği düzenlendi

30.03.2026 16:46
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Beşeylül İlkokulu öğrencilerine sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarının teşvik edilmesi, atık oluşumunun önlenmesi ve kaynak verimliliğinin artırılmasına yönelik farkındalık konularında bilgiler verildi.

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, Sıfır Atık Projesi'nin önemine değindi.

Öztürk, projenin 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Bakanlığın koordinasyonunda başlatıldığını belirterek, kısa sürede ülke genelinde büyük bir çevre hareketine dönüştüğünü ifade etti.

Sıfır atığın, israfın önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılması ve geri kazanım süreçlerinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir sistem olduğunu vurgulayan Öztürk, özellikle gıda israfı konusunda duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Katılımcılar, atık temalı stantları gezdi ve etkinlik kapsamında uçurtma uçuruldu.

Etkinliğe, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi.
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
