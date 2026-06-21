Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'te, kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçakçılık ile uyuşturucu ve uyarıcı madde mücadelesi kapsamında çalışma yaptı.

Yapılan operasyonlarda, çeşitli miktarlada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan 2 zanlı hakkında kaçakçılık ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından işlem başlatıldı.