Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 2 zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.