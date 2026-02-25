Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ile 3 aparat ele geçirildi. Polis operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
