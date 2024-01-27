12:19 •
Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti•
12:08 • •
Bilecik'te "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu alıp sattığı gerekçesiyle 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ü.D'ye yönelik çalışma yürüttü.
Yakalanan Ü.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika