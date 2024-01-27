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Bilecik'te uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı

Bilecik'te uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Ü.D, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bilecik\'te uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı
27.01.2024 - 13:11,
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Bilecik'te "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu alıp sattığı gerekçesiyle 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ü.D'ye yönelik çalışma yürüttü.

Yakalanan Ü.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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