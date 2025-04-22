Bilecik'te Yeni Yol Açma ve İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla kent genelinde yeni yollar açmaya devam ediyor.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Bilecik Belediyesi'ne hibe edilen yeni araç ile Hürriyet Mahallesi Doktorlar Sitesi yolunda düzenleme ve genişletme çalışması yapıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından geçen aylarda alınan yeni temizlik araçları da kentteki bütün mahallelerde cadde ve sokakların temizliğinde kullanılıyor.