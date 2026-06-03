Bilecik'te Yıllardır Sorun Olan Avm Borcu Kapatıldı

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirilen haziran ayı meclis toplantısında, kent sakinlerini sevindiren önemli bir gelişme yaşandı. Meclis üyelerinin sorusu üzerine açıklama yapan Başkan Subaşı, şehirde yıllardır sorun haline gelen alışveriş merkezine (AVM) ait borcun tamamen kapatıldığını duyurdu.

Haziran ayı olağan meclis toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Melek Mızrak Subaşı, daha önce il genelinde hizmet üretmek ve yatırımları hayata geçirmek adına belediye meclisinden kredi çekme yetkisi aldıklarını hatırlattı. Bu yetki ve doğru bütçe yönetimiyle birlikte kronikleşen borç yükünden kurtulduklarını ifade eden Subaşı, AVM binasının geleceğine ilişkin çalışma takvimini de meclis üyeleriyle paylaştı.

25 HAZİRAN'DA PROJE İHALESİNE ÇIKILIYOR

Söz konusu yer için 25 Haziran 2026 tarihinde proje ihalesine çıkacaklarını kaydeden Başkan Subaşı, şunları söyledi:

"Belediye meclisimizde sizlerin de katkılarıyla daha önce ilimize hizmet etmek için kredi çekme yetkisi almıştık. Yıllardır sorun haline gelen alışveriş merkezinin borcunu ödedik. Yanlış hatırlamıyorsam 25 Haziran'da proje ihalesi olacak. Bununla ilgili olarak tabii ki de içeriğini değiştirmemiz lazım. Çünkü yangın yönetmeliğine uymayan bir bina var elimizde. Önce yangın yönetmeliğine uygun hale getirmemiz gerekiyor. Satışı ya da kiralanmasının kolay yapılabileceği bir plana kavuşması için çalışıyoruz. Bunun yapımı için de bir bütçemiz mevcut. Minibüs toplu taşıma hizmeti için de bir bütçemiz mevcut."