Bilecik Belediyesi, Kaldere Mevkiinde Biriktirilen Çöp ve Atıklar İçin Harekete Geçti

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine Beşiktaş Mahallesi Kaldere mevkiinde biriktirilen çöp ve atıklar için harekete geçti.

Beşiktaş Mahallesi Kaldere mevkisinde daha önce keçi bakıldığı iddia edilen alanda biriktirilen çöp ve atıklar için Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Vatandaşların şikayeti üzerine alana giden ekipler, çevreyi ve doğayı kirleten, görüntü kirliliği oluşturan bir durum olduğunu tespit ederek tutanak tuttu.

Çok sayıda evsel atık ve 6 adet bağlı köpeğin olduğu alanda incelemelerde bulunan ekipler, ilgili kurumlara konuyu iletti. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de olduğu incelemelerde ekipler, bağlı köpekleri Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Alanda gerekli temizlik çalışmasının da ilgili birim çalışanları tarafından yapılacağı bilgisini veren ekipler, vatandaşların bu tür durumlara karşı duyarlı olmalarını, çevreye ve doğaya zarar veren kişilerin ilgili birimlere bildirilmesi gerekliliğini hatırlattı.