Bilecik\'te Zabıta Ekipleri Kasaplara Denetim Gerçekleştirdi

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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirde faaliyet gösteren kasaplar ile alışveriş merkezlerindeki kasap reyonlarında denetim yaptı.

Bilecik Zabıtası, kasap denetimlerinde ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğunu kontrol etti. İş yeri genel temizliği ile et ve ürünlerin saklanma ve muhafaza şartlarını denetleyen ekipler, iş yerlerine gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Tüm alanlarda denetimlerin devam edeceği bilgisini veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaları konusunda uyararak, vatandaşların olumsuz durumlara karşı 153 Alo Zabıta hattını aramaları gerektiğini bildirdi.