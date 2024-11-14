Bilecik'te Zabıta Ekipleri Kasaplara Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bilecik'te Zabıta Ekipleri Kasaplara Denetim Gerçekleştirdi

Bilecik\'te Zabıta Ekipleri Kasaplara Denetim Gerçekleştirdi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehirdeki kasaplar ve alışveriş merkezlerindeki kasap reyonlarına denetim yaptı. Denetimlerde ruhsat kontrolü, et ürünlerinin uygunluğu ve iş yeri temizliği gibi kriterler değerlendirildi.

14.11.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirde faaliyet gösteren kasaplar ile alışveriş merkezlerindeki kasap reyonlarında denetim yaptı.

Bilecik Zabıtası, kasap denetimlerinde ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğunu kontrol etti. İş yeri genel temizliği ile et ve ürünlerin saklanma ve muhafaza şartlarını denetleyen ekipler, iş yerlerine gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Tüm alanlarda denetimlerin devam edeceği bilgisini veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaları konusunda uyararak, vatandaşların olumsuz durumlara karşı 153 Alo Zabıta hattını aramaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Zabıta Ekipleri Kasaplara Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika

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