Bilecik'te Zabıta Ekiplerinden Kaldırım İhmallerine Denetim

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki birçok mahallede gerçekleştirdikleri denetimlerde kaldırım işgali yapan esnafa uyarıda ve bilgilendirmelerde bulundu.

Vatandaşın gıda başta olmak üzere her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kez kaldırım işgali yapan esnafa yönelik kontroller yaptı. Denetimler kapsamında ayrıca çevre ve görüntü kirliliği oluşturan esnaf ve işyeri sahiplerine de uyarılarda bulunan ekipler, yol kenarlarında yer alan gereksiz tabela ve bilgilendirme levhalarını kaldırdı.

Kaldırımların halkın ortak kullanımında olduğunu hatırlatan ekipler, vatandaşların bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü telefonlarını arayabileceği bilgisini verdi.