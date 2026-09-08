Bilecik\'teki Söğüt Ertuğrul Gazi\'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için toplantı yapıldı

Bilecik'te, bu yıl 745'incisi gerçekleştirilecek Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 11-13 Eylül'de düzenlenecek şenliklerin program akışı, kurumlar arası koordinasyon, güvenlik ve trafik tedbirleri ile organizasyona ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Açıklamada toplantı sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, Söğüt ilçesinin manevi atmosferine yakışır şekilde gerçekleştirilecek şenlikler için hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Toplantıya, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ile diğer ilgililer katıldı.