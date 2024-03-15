Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Sarıdayı köyünde iftar programına katıldı

TÜVTÜRK Muayene Ücretleri 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesini Aştı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TÜVTÜRK istasyonlarında 2023 yılında 12 milyon 159 bin 664 aracın muayeneye girdiğini belirterek, araç sahiplerinin 2023 yılında iki kez MTV ödeyerek yaşadığını ve TÜVTÜRK'e toplamda 13 milyar 540 milyon 62 bin 67 lira ödediğini açıkladı. Bu miktar, 2024 Cumhurbaşkanlığı bütçesinden fazla ve 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin iki katı kadar. Başevirgen, TÜVTÜRK'ün vatandaşlardan aldığı tutarın birçok kamu kurumunun bütçesinden daha fazla olduğunu belirtti.