Bilecik Valisi Sözer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sözer, mesajında, TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümünün ve 23 Nisan'ın gurur ve coşkuyla kutlanacağını belirtti.

TBMM'nin "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" anlayışıyla, tarihte müstesna bir yer edindiğini vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı gün sadece milletimiz için değil, tüm dünya çocukları için de barışın, sevginin ve kardeşliğin sembolüdür. Bu yönüyle 23 Nisan, geleceğimize duyduğumuz güvenin en güçlü ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."