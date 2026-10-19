Bilecik Valisi Sözer, muhtarları devletin vatandaşa uzanan eli olarak niteledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Valisi Sözer, muhtarları devletin vatandaşa uzanan eli olarak niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Sözer, muhtarları devletin vatandaşa uzanan eli ve en yakın çözüm ortağı olarak tanımladı; muhtarlık müessesesinin yerel demokrasinin temel yapı taşlarından olduğunu belirtti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sözer, mesajında, muhtarlık müessesesinin köklü devlet geleneğinin önemli bir parçası ve yerel demokrasinin temel yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Muhtarların vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasında, kamu hizmetlerinin mahalle ve köylere etkin şekilde ulaştırılmasında önemli sorumluluk üstlendiğini kaydeden Sözer, şöyle devam etti:

"Görev yaptıkları mahalle ve köylerin ihtiyaçlarını yakından bilen, vatandaşlarımızın sevinçlerine ve sıkıntılarına ortak olan muhtarlarımız, devletimizin vatandaşlarımıza uzanan eli ve en yakın çözüm ortaklarımızdır."

Sözer, muhtarların mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle yürüttükleri çalışmaların toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunduğunu bildirerek, Bilecik genelinde vatandaşların huzur ve refahını artırmak, sorunlara yerinde ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla muhtarlarla yakın işbirliği ve istişare içerisinde çalışmaya önem verdiklerini ifade etti.

Muhtarların bilgi, tecrübe ve önerilerini ilin gelişimine yön veren kıymetli bir rehber olarak gördüklerini vurgulayan Sözer, "Başta ilimizde görev yapan muhtarlarımız olmak üzere, milletimize özveriyle hizmet eden tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete irtihal eden muhtarlarımızı rahmetle yad ediyor, görev başındaki tüm muhtarlarımıza ve ailelerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Bilecik ValiliğiFaik Oktay SözerMuhtarlar GünüYerel HaberlerKutlamalarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti Kadın yapay zeka çıktı Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Alman ordusunda pes dedirten olay Cinsel ilişki yarışması düzenlediler Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
11:07
Mehmet Şef’in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
11:05
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
10:56
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:22
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 11:19:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilecik Valisi Sözer, muhtarları devletin vatandaşa uzanan eli olarak niteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei