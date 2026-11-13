Bilecik Vezirhan'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücü Salih Kara hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Vezirhan'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücü Salih Kara hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bilecik Vezirhan\'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücü Salih Kara hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Bilecik Vezirhan\'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücü Salih Kara hayatını kaybetti
Haber Videosu

Bilecik'in Vezirhan beldesi yakınlarında tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü 61 yaşındaki Salih Kara hayatını kaybetti. Kazada Kara'nın cenazesi otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'in Vezirhan beldesi yakınlarında, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü 61 yaşındaki Salih Kara hayatını kaybetti.

Bilecik'in Vezirhan beldesi yakınlarında iki tırın karıştığı trafik kazasında bir sürücü yaşamını yitirdi.

Salih Kara (61) yönetimindeki 34 DMJ 528 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen İ.C. (46) idaresindeki 06 TBF 02 plakalı tıra arkadan çarptı.

Bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kara'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı. Tırların çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: ANKA
Eğitim ve Araştırma HastanesiYerel HaberlerSalih KaraOtomobilVezirhanBilecikOtopsiTrafikGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Ecevit’in davetiyle CHP’ye katılmıştı 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi Ecevit'in davetiyle CHP'ye katılmıştı! 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park’ta oynanacak Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park'ta oynanacak
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
Sergen Yalçın’ın kolunda servet yatıyor Fiyatı inanılmaz Sergen Yalçın'ın kolunda servet yatıyor! Fiyatı inanılmaz
Platin sarıya dönen Hande Erçel’in saçları gerçek mi, peruk mu Platin sarıya dönen Hande Erçel'in saçları gerçek mi, peruk mu?
YÖK Başkanı Erol Özvar’ın önerisine sert tepki: Genç kadınlar sizin gözünüze damızlık hayvan mı YÖK Başkanı Erol Özvar'ın önerisine sert tepki: Genç kadınlar sizin gözünüze damızlık hayvan mı?
22:24
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye
Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
20:52
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır’ı olur
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur
20:52
Türkiye Sigorta AŞ 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL’yi TMSF’ye iade etti
Türkiye Sigorta AŞ 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL'yi TMSF'ye iade etti
20:42
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
18:37
Osman Kavala’nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
18:19
Brooklyn’de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
Brooklyn'de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 22:35:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Bilecik Vezirhan'da iki tırın çarpıştığı kazada sürücü Salih Kara hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android