(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi'nde müzik eğitimi alan Batuhan Erat, 27-29 Haziran'da Rusya'da düzenlenen "Summer Moscow" Uluslararası Müzik Festivali'nde üçüncü oldu.
Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi'nde müzik eğitimi alan Batuhan Erat, kentini uluslararası bir platformda temsil etti. Erat, 27 ile 29 Haziran 2024 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenen Summer Moscow'da üçüncülüğü elde etti.
Başkan Melek Mızrak Subaşı, "Öğrencimizi yürekten tebrik ediyor, sanat hayatında nice başarılar diliyorum" dedi.
Son Dakika › Güncel › Bilecikli Müzik Öğrencisi Rusya'da Üçüncü Oldu - Son Dakika
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