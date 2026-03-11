Bilfen Liseleri\'nden Japonya ve Kore Keşfi

BİLFEN Liseleri, 2025-2026 eğitim yılı kapsamında Japonya ve Güney Kore akademik keşif programı düzenledi. Program kapsamında 130 lise öğrencisi Japonya ve Güney Kore'ye giderek dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerini ziyaret etti. Bilfen Liseleri Biyoloji Bölüm Başkanı Taner Altunbaran, "Öğrenciler, yapay zekadan nörobilime, robotikten sürdürülebilir enerjiye kadar geleceğin dünyasını anlamalarına yönelik keşif yaptı" dedi.

Bilfen Liseleri öğrencileri, Tokyo Üniversitesi'ni ziyaret ederek üniversitede düzenlenen seminerde Prof. Dr. Toshihiko Yamasa'nın, yapay zekanın günümüzden geleceğe uzanan yolculuğunu etik ve sorumlu kullanım çerçevesinden ele aldığı sunumu izledi. Prof. Dr. Teruhiro Okuyama ise nörobilim alanındaki çalışmalarını öğrencilere anlattı. Üniversite bünyesinde görev yapan Dr. Oya Koç'un da Japonya'daki akademik fırsatlara yönelik öğrencilere bilgi verdi.

Öğrenciler, Tokyo'daki Shibuya, Asakusa ve Meiji Tapınağı'nı da ziyaret etti. Shinkansen hızlı treniyle yolculuk yapan liseliler, Kyoto'nun mistik bambu ormanlarından Nara'nın geyiklerle dolu parklarına kadar olan rotayı görme fırsatı yakaladı. Ardından UNESCO Dünya Mirası listesindeki Todai-ji Tapınağı ve Büyük Buda Heykeli'ni görme fısatı yakaladılar.

Grup, Güney kore'de ise Samsung Innovation Museum'da dijitalleşmenin tarihine tanıklık etti. Hyundai Motor Studio'da gerçekleştirilen çalıştayda yapay zeka destekli mobilite çözümleri ve hidrojen yakıtlı araç teknolojileri hakkında teknik detayları öğrendi. Seul Üniversitesi ziyaretinden sonra ise Bucheon Robopark'ta robotik sistemlerle etkileşim kurdular.

'BAMBAŞKA BİR PERSPEKTİF KAZANDIRDI'

Projeye ilişkin konuşan Bilfen Liseleri Biyoloji Bölüm Başkanı Taner Altunbaran, "Özellikle optogenetik yöntemlerle nöronal aktivitenin incelenmesi ve fare modelleri üzerinden benlik bilişinin kodlarının çözülmesi, öğrencilere insan beyninin gizemli dünyasına dair bambaşka bir perspektif kazandırdı. Bu proje yalnızca bir yurt dışı gezisi fikriyle değil; öğrencilerimizi 21. yüzyılın belirleyici alanları olan yapay zeka, veri bilimi ve nörobilimle erken yaşta nasıl buluşturabileceğimiz sorusuyla planlandı. Yaptığımız araştırmalar sonucunda, nörobilim ve yapay zeka alanındaki öncü çalışmaların Tokyo Üniversitesi'nde yürütüldüğünü gördük. Üniversite ile gerçekleştirdiğimiz yazışmaların ardından gelen kabul üzerine proje gezimizi hayata geçirdik" dedi.

Altunbaran, "Öğrenciler, bu program sayesinde yapay zeka, nörobilim ve ileri teknoloji alanlarında akademik perspektif kazanırken Japonya ve Kore'nin zengin kültürel mirasını da yerinde deneyimledi. Bilimsel merakın kültürel derinlikle harmanlandığı bu benzersiz program, öğrencilerinin sadece akademik bilgilerini artırmakla kalmadı; aynı zamanda onlara küresel bir bakış açısı kazandırdı. Geleceğin bilim insanı adayı gençlerimiz, yapay zeka ve nörobilim gibi öncü alanlarda edindikleri bu eşsiz deneyimlerle yarının dünyasını inşa etmek üzere Türkiye'ye büyük bir vizyonla döndüler" ifadelerini kullandı.

Bilfen Liseleri Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu ise "Yapay zeka uygulamalarının temelinde yer alan olasılık kuramı, lineer cebir ve optimizasyon algoritmalarının gerçek araştırma örnekleri üzerinden anlaşılmasını amaçladık. Öğrencilerimiz, bilgisayarla görme ve derin öğrenme alanlarında çalışan Prof. Dr. Toshihiko Yamasaki'nin veri seti oluşturma, model eğitimi ve doğruluk analizi süreçlerine dair çalışmalarını yerinde dinleme fırsatı buldu. Ayrıca nörobilim alanında sosyal hafıza ve benlik-başkaları ayrımının sinirsel temelleri üzerine çalışan Prof. Dr. Teruhiro Okuyama'nın laboratuvar yaklaşımıyla tanışarak araştırma metodolojisini gözlemlediler" diye konuştu.