Bilge nesil, Filistin'de yaşananların doğrusunu öğreniyor

Bir Bilenle Bilge Nesil Projesinin bu yılki eseri 'Selam Şehri Kudüs' kitabı oldu

SAMSUN - "Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi" kapsamında gençlerin küresel algılara karşı doğruyu öğrenmesi adına dağıtılan bu yılki eser 'Selam Şehri Kudüs' kitabı oldu. Programda gençlere Filistin'de yaşanan olayların aslı da anlatıldı.

Samsun'da Bir Bilenle Bilge Nesil Lise Öğrencileri Arası Okuma ve Kompozisyon Yarışması Açılış Programı, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. Programın açılışında Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü mensuplarının sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit düşen Mehmetçikler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından protokol konuşmalarına geçildi. Genç Memur-Sen Samsun İl Başkanı Onur Şen ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, 8 yıldır devam eden proje ile gençlerin doğru bilgiye ulaşmasında katkıda bulunduklarını ifade ettiler.

"Asıl hedef Türkiye ve düzen de Türkiye'ye karşı"

İsrail'in asıl hedefinin sözde kendilerine vadedilen topraklara ulaşmak olduğunun altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tüm Batı ve dünya liderleri İsrail'e gidip, 'Yahudiyiz, yanınızdayız' dediler. Terme kadar yerde 2,5 milyon insan ve Kassam Tugaylarının dünya ile mücadelesini görüyoruz. Batılı güçlerin tüm uçak gemileri, ağır silahları, bombaları orada. Bu bombaları Gazze'ye atıyorlar. Filistin'de kayıp 30 bine yaklaştı. İsrail'in meselesi 30 bin de değil, milyonlar. İsrail milyonları öldürmeyi planlıyor. 5-6 devlete hükmedemezsin, nüfusları yetmez. Ne yapacaklar? Yok edecekler. Onu yapıyorlar zaten. Kudüs ve Gazze bugün tarihin en acımasız ve insanlık dışı, insanlar tarafından yapılan katliam, soykırımın adresi oldu. Bu terör de değil, bambaşka bir şey. Bu insanlık dışı uygulamayı yapanlar gelecekte kendilerine nasıl muamele edeceklerinin kararını bütün insanlığa verdiriyorlar. Gerekli güce, basirete kavuşamazsak aynen Gazze'ye uyguladıkları mezalimi bize de uygulayacaklarından asla şüphe etmeyin. Asıl hedef biziz zaten. Asıl düzen Türkiye'ye karşı. Bir tek de Türkiye, oradaki katliama karşı duruyor" dedi.

"İsrail'in meselesi Gazze değil, Arz-ı Mev'ud"

Gazze'de yaşananların yeni bir dünya düzeni kurmak isteyen İsrail'in hedefinin bir parçası olduğuna dikkat çeken Ondokuz Mayıs ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Manipülasyonlar bizi hakim güçlerin istediği yere atmamalı. İstediği gibi düşünmemize ve tepki vermemize itmemeli. Bunu da sağlayacak olan en güzel şey okumaktır. Kudüs'ü konuşabilmek için Gazze'yi bilmek gerekir. Filistinlilerin toprak sattığı söyleniyor. Bu, doğru düşünmenin ve doğru yerde durmanın imkanını ortadan kaldırıyor. Kudüs'te yaşananların arkasında bir İngiliz operasyonu vardır. Siyonistler ise sonuçtur. Yahudi ile Siyonist'in ayrılması gerekiyor. Burada toprak satmak değil, İngilizlerin Osmanlı bölgeden çekildikten sonra ağır vergilerini ödeyemeyen Müslümanların malına el koyuluyor. Kimsenin toprak sattığı yok. O bölgede bir Siyonist yapılanma eskiden söz ediliyor. Kudüs'te toprak satmak ile din değiştirmek arasında pek fark yoktur. Çünkü satılan toprak değil, tüm değerler anlamına gelir. Bu bir Gazze meselesi değil. Bu aslında Arz-ı Mev'ud yani Türkiye'nin de bir kısmını içine alan 3-4 devletin yok edilmesini, bütünün üzerinde yeni bir dünya düzeni kurulmasını hedefleyen bir yapılanmadır. Bu anlamda sizlerin düzgün kitaplar okuyarak doğru bilgilenmenizi önemsiyorum" diye konuştu.

"Orantısız güç kullanımı ve soykırımı ile Kudüs'te işgal devleti var"

Müslümanların döneminde selam şehir olan Kudüs'te şu anda soykırımcı işgal devletinin olduğunu belirten Memur-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız ise "Bir Bilen ile Bilge Nesil Projesi ile 8 yıldır gençlerimize ulaşıyoruz. Bu yılki konu Kudüs olarak belirlendi. 7 Ekim'de Gazze'de Aksa Tufanı olarak başlatılan kurtuluş mücadelesi karşısında bir terörist anlayış olduğu için orantısız gücün her birini seyrediyoruz. Yüreklerimiz yanıyor, çaresizliğimi görüyor ve üzülüyoruz. Bu durum karşısında duaya sarılıyoruz. 621 öğrencimiz de Bir Bilen ile Bilge Nesil Projesi kapsamında tercih ettiğimiz kitabımızda 'Selam Şehri Kudüs' eserini tercih ettik. Selam şehri dediğimiz Kudüs bugün soykırımlara, katliamlara bir pencere olmuş seyrediyor. Kudüs İslam şehri olduğu dönemde selam, huzur, barış şehri iken bugün İsrail terör devletinin yerleşimci adı altındaki işgaliyle, orantısız güç kullanımıyla soykırımı ile Kudüs'te işgal devleti var. Bu yıl seçtiğimiz eser ile de doğru bilinen yanlışların gençlerimiz tarafından öğrenileceğini umuyorum" şeklinde konuştu.

Program, açılış konuşmalarının ardından 621 öğrenciye Selam Şehri Kudüs kitabının takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.