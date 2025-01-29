Bilim Merkezi'nde Yarıyıl Etkinlikleri - Son Dakika
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Bilim Merkezi'nde Yarıyıl Etkinlikleri

Bilim Merkezi\'nde Yarıyıl Etkinlikleri

Konya Bilim Merkezi, yarıyıl tatilinde aileler ve öğrenciler için çeşitli bilim etkinlikleri düzenliyor.

29.01.2025 17:52
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Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi'nde yarıyıl tatilinde düzenlediği etkinliklerle aileleri ve öğrencileri bilimle buluşturuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların ve gençlerin yoğun tempoda geçen eğitim-öğretim dönemine verilen arayı en verimli şekilde geçirmeleri adına Konya Bilim Merkezi'nde çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Etkinlikler kapsamında öğrencilerin aileleriyle çok güzel vakit geçirdiğini anlatan Altay, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'mizde yıl boyunca çeşitli bilimsel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Yarıyıl tatilinde de öğrencilerimiz için birbirinden güzel etkinlikler hazırladık. Bilimin Sultanları Bilim Haftası kapsamında çocuklarımız, İslam dünyasının altın çağını yaşadığı dönemlerde yapılan buluşları gerçekleştiren mucitleri daha yakından tanıma fırsatı elde etti. Ziyaretçilerimiz yine 'Minik Denizciler ve Vikingler Etkinliği', 'Bilim Çocuk Kütüphanesi' ve 'LEGO Temalı BrickZone Sergisi' ile 2 Şubat'a kadar eğlenerek öğrenmeye devam edecek. Tüm öğrencilerimizi aileleriyle Bilim Merkezi'mizde kaliteli zaman geçirmeye davet ediyorum."

Etkinlikler

Bilimin Sultanları Bilim Haftası kapsamında İslam dünyasının altın çağını yaşadığı dönemlerde yapılan buluşları gerçekleştiren mucitleri daha yakından tanıma ve onların çalışmalarını atölye çalışmaları ile deneyimleme imkanı buldu.

Konya Bilim Merkezi kartallı alanda düzenlenen "Minik Denizciler ve Vikingler" temalı etkinlikle öğrenciler, denizde yaşayan canlıları maketleriyle keşfederek, kendi denizci şapkalarını yapıyor. Oltayla balık tutma heyecanını yaşayan çocuklar, kendi kalkanını yapmanın keyfine vararak, masalsı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Öğrenciler, LEGO Temalı BrickZone Sergisi ile hayal gücünü tuğla tuğla inşa ederek, LEGO atölyelerinde, farklı parçaları bir araya getiriyor. Ayrıca kendilerini tasarım, mühendislik ve kodlama gibi STEAM alanlarında geliştirme imkanı buluyor.

Katılımcılar, Konya Bilim Merkezi Kütüphanesinde de birbirinden eğlenceli etkinliklerle tatillerine renk katıyor.

Konya'dan ve farklı şehirlerden etkinliklere katılan öğrenciler, birbirinden güzel eğitici ve öğretici içeriklerle yarıyıl tatillerini en güzel şekilde değerlendirdiklerini kaydetti.

Düzenlenen etkinlikler için Altay'a teşekkür eden öğrenciler, programların devam etmesini istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilim Merkezi'nde Yarıyıl Etkinlikleri - Son Dakika

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