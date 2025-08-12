Bilim Tarihi Dersi Müfredatı Tamamlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığının yeni müfredat düzenlemesiyle, liselerde seçmeli olarak okutulan ve alan mezunlarının okutacağı Bilim Tarihi dersinin müfredat çalışmaları sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölüm Başkanı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Akademik Kurul Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kaçar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, geçtiğimiz yıl, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in doğumunun 100. yılı vesilesiyle düzenlenen toplantıda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Bilim Tarihi mezunlarının öğretmenlik yapabileceğini açıklamasının kendileri için bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Batı merkezli tarih anlayışının etkilerinin uzun yıllardır sürdüğünü belirten Kaçar, "100-150 yıldır Avrupa'nın hegemonyal bir kültür emperyalizmi var. Türkiye'de bazı alanlar da bunun etkisi altında kaldı. Batı ekseninde tarihe bakmak neredeyse gelenek haline geldi. Fuat Sezgin hocamızın çalışmaları bize şunu gösterdi; İslam medeniyeti matematik, astronomi, tıp gibi bilimlerin yanı sıra, teknoloji, sanat, kültür gibi her alanında çok önemli icatlar ve gelişmeler ortaya koymuştur. Fuat Sezgin somut delilleriyle bunları ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Kaçar, Sezgin'in çalışmalarının, Avrupa'ya özenilerek benimsenen birçok gelişmenin temelinde aslında İslam medeniyetinin katkılarının bulunduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Maarif Yüzyılı müfredatının çok dinamik olduğunu, bunun da gençlerin yapısına uygun olduğunu dile getiren Kaçar, "Çünkü biz dinamik bir milletiz, duran bir millet değiliz. Dolayısıyla müfredatımız da bu dinamizmi her alanda, her branşta kendini göstermektedir." dedi.

Müfredat çalışmaları tamamlanmak üzere

Kaçar, İslam Bilim Tarihi dersinin 9. sınıftan 12. sınıfa kadar herhangi bir dönemde seçilebileceğini ancak mutlaka zorunlu olarak okutulacağını, hazırladıkları müfredatın yakında tamamlanacağını ve ders kitaplarının yazımına geçileceğini aktardı.

Bilim Tarihi dersinin ise sosyal bilimler liseleri gibi özel programlı okullarda okutulduğunu ifade eden Kaçar, bu dersin müfredat çalışmalarının ve kitabının yeni öğretim yılına yetişmesini ümit ettiklerini söyledi.

Kaçar, hazırlık sürecinde kronolojik bir anlatım yerine bilimin gelişim süreçlerine odaklandıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Yeni bir tarih kitabından ziyade bilimin yeniden canlandırılmasına yönelik bir çalışma yaptık. Yani burada kronolojik olarak eserler, şahıslar, olaylar değil, bir bilimin nasıl geliştiği üzerine ve onun nasıl canlandırıldığı üzerine yoğunlaştık. İslam medeniyetinde bilimin her yönünde incelendiği bir konsept ve kitap hazırlandı. Özellikle çok fazla bilgi yığını haline getirmemek için bugün de bilim olarak kabul edilen alanlara öncelik ve yoğunluk verildi. Matematik, astronomi, tıp gibi alanlarda İslam medeniyetinin sayısal veriye, gözleme ve deneye dayalı bilim anlayışını ön plana çıkardık. Öğrencilerimizi sıkmayacak, onların bilgi ufuklarını açacak, genel kültürlerine destek olacak. Ama en önemlisi de şu; unutulmamalıdır ki, Bilim Tarihi geçmiş için değil, gelecek için yapılır. Özellikle biz burada biraz gençlerimizi gelecekte geniş düşünmeye, uzun vadeli planlama yapmalarına, bu tecrübelerden istifade edilerek imkan sağlamak istedik."

"Eğer biz konularımızı araştırmazsak, Avrupalılar gelip bu konuları araştıracaklar"

Bilim Tarihi mezunlarının bugüne kadar müze, kültür kurumları ve çeşitli sektörlerde görev aldığını anlatan Kaçar, öğretmenlik yolunun açılmasının bölümün tercih edilmesine de büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaçar, FSMVÜ'nün Bilim Tarihi bölümünün Fuat Sezgin'in isteğiyle kurulduğunu ve İstanbul Üniversitesi ile birlikte bilim tarihi lisans eğitimi veren iki okuldan biri olduklarını belirterek, "Öğrencilerden herhangi bir harç veya ücret alınmıyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı da bilim tarihi öğrencilerini maddi olarak destekliyor. Şu anda her yıl 20 öğrenci alıyoruz ve buna ilave eden 10'da yurt dışı kontenjanımız var. Aynı şekilde yüksek lisans, doktora programlarımız da bulunuyor. Öğrencilerimizi yalnızca akademik değil, kültürel olarak da donatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Öğretmenlik kararının ardından bölüme ilginin artmasını beklediklerini ve bilim tarihine, İslam medeniyetine, kültürüne ait araştırma yapacak öğrencileri beklediklerini belirten Kaçar, "Biz hazırız, çünkü gerçekten çok ihtiyacımız var. Eğer biz kendi konularımızı araştırmazsak, yarın Avrupalılar gelip bu konuları araştıracaklar. ve biz de onların yazdıkları, araştırdıkları taraflı bilgileri takip edeceğiz ki bu bizim istemediğimiz bir şeydir. Eğer biz kendi tarihimizi yazmazsak, başkalarının yazdığı tarihi okumak zorundayız." ifadelerini kullandı.