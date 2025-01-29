Bilirkişi Suçlaması: Pehlivan ve İki Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi - Son Dakika
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Bilirkişi Suçlaması: Pehlivan ve İki Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

Halk TV yayınında gözaltına alınan Barış Pehlivan ve diğer şüpheliler hakkında tutuklama talebi var.

29.01.2025 19:46
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Halk TV yayınında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş hakkında tutuklama talebiyle hazırlanan savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Sevk yazısında, şüpheli Barış Pehlivan'ın, bilirkişiyle yaptığı görüşmenin başka biri tarafından kayda alındığını bilmesine rağmen kurumdaki diğer kişilerle paylaşılarak yayımlanması konusunda haberi olmadığını, kaydı kendisinin oluşturmadığını ve paylaşmadığını beyan ettiği aktarıldı.

Yazıda, "Pehlivan'ın eyleminin diğer şüphelilerle iştirak halinde gerçekleştirildiğinin sabit, savunmasının da suçtan kurtulmaya yönelik olduğu" değerlendirmesi yer aldı.

Kürşad Oğuz'un ifadesine değinilen yazıda, Oğuz'un kaydın suç teşkil ettiğini bildiğini ve Suat Toktaş'a gönderdiği esnada yayınlamaması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Yazıda Suat Toktaş'ın ifadesine de yer verildi. Toktaş'ın, kaydın kendisine Kürşad Oğuz tarafından gönderildiği sırada Pehlivan ile mesajlaştığını, Pehlivan'a "İlgilinin rızası var mı? Dava açar mı?" diye sorduğunu, Pehlivan'ın "Abi biz gazeteciyiz." yanıtı üzerine "İzni var." algısına kapılarak kaydı yayınladığını dile getirdiği yazıda yer aldı.

Beyanlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek suça konu ses kaydını yayınladıklarının anlaşıldığı vurgulanan yazıda, şüphelilerin program sırasında birçok yargılama faaliyetinde bilirkişi olarak görev yapan müşteki hakkında kamuoyu baskısı oluşturmak suretiyle üzerlerine atılı suçları işledikleri kaydedildi.

Sevk yazısında, şüpheliler Pehlivan, Toktaş ve Oğuz'un üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmaları talep edildi.

Kaynak: AA

Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Tutuklama, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilirkişi Suçlaması: Pehlivan ve İki Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi - Son Dakika

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