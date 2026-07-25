Bilişim Dolandırıcılığına 14 Tutuklama

AMASYA merkezli 9 ilde, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık olayına karışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, 92 ayrı dosyada vatandaşları toplam 22 milyon 418 bin 134 TL zarara uğrattığı belirlendi.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.Y. isimli kişinin 5 milyon 64 bin 14 TL dolandırılması üzerine çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığını ve ülke genelinde 92 ayrı suç dosyasında çok sayıda vatandaşı toplam 22 milyon 418 bin 134 TL zarara uğrattığını tespit etti. Bunun üzerine 21 Temmuz'da Amasya merkezli Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Sivas ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında işlem yürütülen 18 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 8 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 3 hafıza kartına el konuldu. Ele geçirilen dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Amasya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 14 şüpheli, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.