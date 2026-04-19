Bilkent Yol Koşusu Gerçekleşti

Başkentte geleneksel hale gelen "Bilkent Yol Koşusu" yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bilkent Plaza'dan başlayan, 4,5 ve 9 kilometrelik iki parkurdan oluşan koşuda, amatör ve profesyonel sporcular yarıştı.
Bu yıl organizasyon kapsamında "patili dostlar koşusu" ve "çocuk koşusu" da düzenlendi.
Yarışta, 9 kilometrelik parkuru Fatma Arı, 4,5 kilometrelik parkuru ise Deniz Koyuncu "birincilikle" bitirdi.
Organizasyon sonrasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?