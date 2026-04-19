Bilkent Yol Koşusu Gerçekleşti

Başkentte geleneksel hale gelen "Bilkent Yol Koşusu" yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bilkent Plaza'dan başlayan, 4,5 ve 9 kilometrelik iki parkurdan oluşan koşuda, amatör ve profesyonel sporcular yarıştı.

Bu yıl organizasyon kapsamında "patili dostlar koşusu" ve "çocuk koşusu" da düzenlendi.

Yarışta, 9 kilometrelik parkuru Fatma Arı, 4,5 kilometrelik parkuru ise Deniz Koyuncu "birincilikle" bitirdi.

Organizasyon sonrasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.