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BİLSEM Çocuk ve Gençlik Korosu, 12 dilde konser verdi - Son Dakika
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BİLSEM Çocuk ve Gençlik Korosu, 12 dilde konser verdi

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Çocuk ve Gençlik Korosu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 12 dilde parçalar seslendirdi. Konserde solo ve koro parçaları seslendiren 30 öğrenciye müzik öğretmeni Ufuk Gökcan şeflik yaptı. BİLSEM Çocuk ve Gençlik Korosu'nun 3 yıldır çalışma yaptığı belirtildi.

BİLSEM Çocuk ve Gençlik Korosu, 12 dilde konser verdi
14.12.2023 - 17:58,  Güncelleme: 17:58
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Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Çocuk ve Gençlik Korosu, "Dilden Dile Ezgiler" konseri verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında BİLSEM Çocuk ve Gençlik Korosu, Türkçe, Kırım Tatarca, Arnavutça, Azerbaycan Türkçesi, Arapça, Makedonca, Kürtçe, Gürcüce, Çerkesçe, Rumence, İtalyanca ve Lazca olmak üzere 12 dilde parçalar seslendirdi.

Solo ve koro parçaları seslendiren farklı yaşlardan 30 öğrenciye merkezin müzik öğretmeni Ufuk Gökcan şeflik yaptı.

Merkezin müdürü Civan Çelik, BİLSEM Çocuk ve Gençlik Korosu'nun 3 yıldır çalışma yaptığını söyledi.

Koronun seslendirdiği "Dilden Dile Ezgiler" parçalarını albüm olarak da çıkardıklarını belirten Çelik, "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle ciddi emek vererek albüm çıkardık. Bu albümde 12 dilde türküler var. Geçtiğimiz yüzyılda atalarımız çok büyük badirelerle, savaşlarla ülkemizi düşman işgalinden kurtararak Cumhuriyet'imizi ilan etti. Birinci yüzyılı tasarlayanların torunları olarak ikinci yüzyılı tasarlamak, yönlendirmek, üzerimize düşen vazifeyi yapmak üzere eğitimciler, veliler ve öğrencilerle hazırız." diye konuştu.

Programa Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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