BİLSEM Değerlendirme Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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BİLSEM Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

04.07.2025 16:43
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Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM öğrenci değerlendirme sonuçlarını duyurdu, itiraz süreci başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan-27 Haziran tarihleri arasında yetenek alanlarına göre gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı.

Sonuçlara ilişkin itiraz başvuruları, 7-11 Temmuz tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabilecek.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına göre, BİLSEM'lere başvuracak öğrencilerin kayıt işlemleri, 28 Temmuz-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sonuçlara, Bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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