BİLSEM Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan-27 Haziran tarihleri arasında yetenek alanlarına göre gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı.

Sonuçlara ilişkin itiraz başvuruları, 7-11 Temmuz tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabilecek.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına göre, BİLSEM'lere başvuracak öğrencilerin kayıt işlemleri, 28 Temmuz-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sonuçlara, Bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.