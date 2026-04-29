BİM'in Kurucusu Aziz Zapsu'nun 'Rağmen' Kitabı: Bir Ailenin ve Türkiye'nin 75 Yıllık Hikayesi

Hafta başından beri okuduğum 'Rağmen' kitabı, BİM Mağazalarının kurucusu Aziz Zapsu'nun aile hikayesini ve Türkiye'nin 75 yıllık tarihini anlatıyor. Kitap, dedesi Abdurrahim Zapsu'nun Kürtçü damgası yemesinden başlayarak, Almanya'da geçen yıllar ve BİM'in kuruluş sürecine uzanıyor. Zapsu, muhafazakarlığını 'güzel gelenekleri korumak' olarak tanımlarken, ofisinde Philippe Starck mobilyaları kullanması gibi modernist yönlerini de sergiliyor. BİM'in kuruluşunda Sabri Ülker'in ortaklıktan çekilmesi ve Suudlu yatırımcı Yasin Kadı'nın devreye girmesi gibi ilginç detaylar var. Kitapta ayrıca Şişli Belediyesi ile yaşanan mühürleme sorununun çöp kamyonu bağışıyla çözülmesi gibi anekdotlar yer alıyor. Zapsu, mağaza işletmeciliğinde dağınıklığın aslında iyi bir işaret olduğunu vurguluyor. Kitabın adı 'Rağmen', BİM'in her türlü siyasi ve ideolojik engellere rağmen başarıya ulaştığını simgeliyor.