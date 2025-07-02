Bin Selman ve Subianto Bir Araya Geldi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, ülkenin Cidde kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı.

Cidde'deki es-Selam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin detay verilmezken, iki liderin resmi bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Suudi Arabistan Haber Ajansı (SPA), Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun dün Suudi Arabistan'a resmi ziyaret kapsamında Cidde'ye ulaştığını aktardı.

Suudi Arabistan ile Endonezya arasında özellikle enerji alanında güçlü stratejik ilişkiler bulunuyor.

Suudi Arabistan, Endonezya'nın Orta Doğu'daki en büyük ticaret ortağı olma konumunu sürdürüyor.