Binali Yıldırım Erzincan'da 4 elektrikli otobüs müjdesi verdi, Azerbaycan'a sahip çıktı - Son Dakika
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Binali Yıldırım Erzincan'da 4 elektrikli otobüs müjdesi verdi, Azerbaycan'a sahip çıktı

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TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da katıldığı üniversite açılış töreninde 4 elektrikli otobüsün sembolik fiyatlarla öğrencilere sunulacağını açıkladı. Yıldırım, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Birtakım güncel olaylarla kadimden gelen Azerbaycan- Türkiye ilişkilerini bozmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Biz kardeşiz, sevinçte de kederde de beraberiz." dedi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Yıldırım, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, kentte 4 elektrikli otobüsün sembolik fiyatlarla öğrencilerin hizmetine sunulacağının müjdesini verdi.

Öğrencilerden üniversitenin çıtasını biraz daha yükseğe çıkarmalarını ve başarılı olmalarını isteyen Yıldırım, "Bu akademik yılın üniversitemize, Erzincan'ımıza, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Öğrenci kardeşlerimize başarı, hocalarımıza üretkenlik, üniversite mensuplarına sağlık ve kolaylıklar temenni ediyorum. EBYÜ'nün de Anadolu'dan dünyaya açılan güçlü bir bilim ve insanlık köprüsü olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

"Azerbaycan ve Türkiye bir milletin iki devletidir"

Yıldırım, Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle ilgili sosyal medya mecralarında birtakım haberlere rastladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ve Türkiye bir milletin iki devletidir. Köklerimiz birdir, devletlerimiz ayrıdır. Türkiye'nin egemenlik hakları Türkiye'ye aittir. Azerbaycan'ın egemenlik hakları da oraya aittir. Egemenlik haklarına ne bizim ne de Azerbaycan'ın müdahale etme gibi bir pozisyonu söz konusu değildir. İlişkilerimizi bozmaya çalışanlar hiç heveslenmesinler. Birtakım güncel olaylarla kadimden gelen Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini bozmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Biz kardeşiz, sevinçte de kederde de beraberiz. Anadolu'nun kadim topraklarında, Kafkasya'da ve Türkistan'da geçmişte nasıl büyük medeniyetler, büyük başarılara imza attık ise bundan sonra da aynılarını yapmaya gayret edeceğiz."

Vali Hamza Aydoğdu da yeni alınacak elektrikli otobüslerin öğrencilere hizmet edeceğini belirterek, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Gençlerin yapay zekayla etkileşimine değinen ???????Aydoğdu, "Yapay zeka bize dünyanın bütün bilgilerini sunabilir, en zor problemleri çözebilir, hayatımızı kolaylaştırabilir ama bize insan olmayı öğretemez, vicdan veremez, merhametin ne olduğunu yaşayamaz, bir annenin gözyaşını tarif edemez, o gözyaşının neden aktığını yüreğinde hissedemez. Sevgili gençler, elbette ki yapay zekayı kullanacağız ama aklımızı ona kiraya vermeyeceğiz. Çünkü geleceğin en büyük başarısı makinelerin insan gibi düşünmesi olmayacak. İnsanların makinelerin düşündüğü bir dünyada kendi akıllarıyla düşünebilmesi olacak." ifadelerini kullandı.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da her akademik yılın yeni bir heyecan olduğunu anlatarak, "Aramıza katılan öğrencilerimizle ailemiz giderek büyüyor. Hocalarımızın emekleriyle, araştırmacılarımızın güçleriyle, gayretleriyle geleceğe dair hedeflerimizi büyütüyoruz. Bugün itibarıyla öğrenci sayımız 23 bin 516. İdari ve akademik personelimizle birlikte yaklaşık 25 bin kişilik bir orduyuz aslında." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere akademik yılın ilk dersini, TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek verdi.

Törene, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, siyasi parti il başkanları, bazı kamu kurumlarının müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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