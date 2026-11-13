Binance'e 6,3 milyar dolarlık saldırı sahte iş görüşmeleriyle aylarca hazırlandı

Uzmanlar, kripto para borsası Binance'e yönelik yaklaşık 6,3 milyar dolarlık siber saldırının, yapay zekanın yanı sıra sahte iş görüşmeleri, sosyal mühendislik, hedef odaklı istihbarat toplama ve aşamalı sızma yöntemleri kullanılarak aylar boyunca planlanan çok aşamalı bir operasyon olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) "Dijital Çağın En Büyük Soygunu" başlıklı iki bölümlük dosya haberinin ilk bölümünde, kripto para tarihinin en büyük hırsızlıkları ile Binance saldırısının aylar süren hazırlık süreci ve saldırıda kullanılan yöntemler ele alındı.

Binance'e yönelik siber saldırılarda, saldırganlar sahte iş görüşmeleri yoluyla sosyal mühendislik yapmakla kalmadı aynı zamanda kötü amaçlı yazılımları, kurum içi yapay zeka araçlarını ve gelişmiş işlem yetkilendirme yöntemlerini bir arada kullandı.

Silahlar ya da geleneksel hırsızlık yöntemleri kullanılmadan, yalnızca bilgisayar sistemlerine sızılarak gerçekleştirilen 6,3 milyar dolarlık siber saldırı, dijital çağın en büyük kripto para hırsızlığı olarak kayıtlara geçti.

Kripto para sektöründe daha önce Şubat 2025'te Bybit'ten yaklaşık 1,5 milyar dolar, Mart 2022'de ise video oyunu Axie Infinity'nin blok zincir ağı Ronin Network'ten yaklaşık 600 milyon dolar ve Ağustos 2021'de merkeziyetsiz finans platformu Poly Network'ten yaklaşık 600 milyon dolar değerinde dijital varlık çalındı.

Binance'e yönelik siber saldırıda çalınan miktar, daha önce kripto para tarihinin en büyük hırsızlığı olarak kayıtlara geçen "Bybit Hack Vakası"ndaki miktarın yaklaşık 4,2 katına ulaştı.

Saldırganlar sahte iş görüşmeleri yoluyla sosyal mühendislik yaptı

Binance'in 3 Kasım'da yayımlanan saldırıya ilişkin raporuna göre, saldırganlar ilk olarak haziranda yapay zeka destekli bir kodlama aracı yüklemeye çalışan mühendisin bilgisayarını hedef aldı.

Şirketin güvenlik ekibi şüpheli faaliyeti tespit ederek, mühendisin cihazını ve erişim bilgilerini yeniledi. Ancak saldırganlar bu süreçte çalışanın görevi ve birlikte çalıştığı diğer mühendisler hakkında bilgi toplamayı başardı.

Eylülde ise gerçekte var olmayan bir şirketin temsilcisi gibi kendini tanıtan kişiler, Binance'te görev yapan başka bir mühendisi sahte bir iş görüşmesine davet etti.

Mühendis, görüşmenin ardından sahte temsilciler tarafından verilen yazılım geliştirme görevi kapsamında kötü amaçlı kod içeren dosyaları iş bilgisayarına indirdi ve farkında olmadan saldırganların şirket sistemlerine erişim sağlamasına olanak tanıdı.

Bu yolla çalışanın bilgisayarına erişen saldırganlar, 20 Ekim'de şirketin kurum içi yapay zeka aracından da yararlanarak 2 mühendisin daha bilgisayarına ulaştı.

Ele geçirilen yetkilerle ilk dört dakika içinde 233,46 milyon XRP çalındı

Saldırganlar, 29 Ekim'de bir mühendisin bilgisayarında diğer bir mühendisten ele geçirdikleri erişim bilgilerini kullanarak, şirketin sistemine kötü amaçlı yazılım yerleştirdi.

Ardından dijital cüzdanlardan yapılan işlemleri onaylayan dahili bir cüzdan imzalama hizmetine yetkisiz erişim sağlandı.

Böylece, saldırganlar, ele geçirdikleri erişim yetkilerini kullanarak yalnızca 4 dakika içinde Binance'e ait beş dijital cüzdandan 233,46 milyon XRP'yi kendi kontrollerindeki adrese aktardılar. Daha sonra, yaklaşık 970 bin 500 SOL, yaklaşık 44,2 milyon OP ve 18 bin 270 BTC transfer edildi.

Şirket olağan dışı transferleri tespit ederek para çekme işlemlerini durdurmasına rağmen, saldırganların önceden elde ettiği bazı yetkiler nedeniyle yetkisiz işlemlerin tamamı hemen engellenemedi.

Binance, 30 Ekim'de olaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın toplam etkisinin yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak hesaplandığını ve sektör ortaklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın blok zincir üzerinde dondurulduğunu duyurdu.

Öte yandan, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 31 Ekim'de Kuzey Kore'yi, Binance'ten 6,3 milyar dolar değerinde dijital varlık çalmakla suçlarken Kuzey Kore bu iddiaları reddetti.

Binance soygununa hazırlık aylarca sürdü

ABD merkezli blok zincir analiz şirketi TRM Labs'ın Küresel Politika ve Hükümet İlişkileri Başkanı Ari Redbord, Binance'e yönelik siber saldırıyı AA muhabirine değerlendirdi.

Redbord, "Cüzdan mühendislerini isimleriyle hedef almak, imza yetkisine sahip kişilerin kimler olduğunu belirlemek ve ekibin nasıl birlikte çalıştığını anlamak aylarca süren bir araştırma gerektiriyor. Meslek ünvanları, profesyonel profiller ve katılım sağlanan konferanslar hedefi belirlemek için gerekli bilgileri oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Dışarıdan gelen kodların iş bilgisayarında değil ayrı bir donanımdaki tek kullanımlık bir sanal ortamda çalıştırılması gerektiğini belirten Redbord, ayrıca şirket içi yapay zeka aracının saldırganlara sistemler arasında hareket etme imkanı sağladığını vurguladı.

Redbord, Binance'in olağan dışı transferleri tespit ederek para çekme işlemlerini askıya aldığını ancak bu sırada bazı varlıkların başka adreslere çoktan aktarılmış olduğunu hatırlatarak, kripto para transferlerinin dakikalar içinde tamamlandığını ve geri alınamadığını aktardı.

Ayrıca, Redbord, borsaların saldırılara karşı sıcak cüzdan limitleri, para çekme sınırları ve büyük transferlerde gecikme mekanizmaları uygulaması gerektiğinin altını çizdi.

Deneyimli mühendisler bile sosyal mühendisliğe maruz kalabiliyor

ABD'deki Colorado Denver Üniversitesi Bilgi Sistemleri Bölümü'nden Doç. Dr. Ersin Dinçelli, "Binance vakası, ani ve münferit bir saldırı değil, birkaç ay süren, özenle planlanmış, çok aşamalı bir operasyon." dedi.

Siber saldırılarda sahte iş görüşmeleri ve işe alım süreçlerinin kullanılmasına değinen Dinçelli, şunları kaydetti:

"Sık sık, bilgi güvenliğinde en zayıf halkanın insanlar olduğunu söyleriz. Nitekim sektör raporları, güvenlik ihlallerinin büyük bir kısmında insan faktörünün rol oynadığını ortaya koyuyor. Çalışanlar, sosyal mühendislik taktiklerinden veya saldırganların açgözlülük, merak, fedakarlık, korku ve aciliyet duygusu gibi insani zayıflıkları nasıl istismar ettiklerinden habersiz olduklarında, en gelişmiş teknik güvenlik önlemleri bile etkisiz hale gelebiliyor. Sosyal mühendisliği özellikle zorlu kılan şey, deneyimli mühendislerin bile bu saldırıların kurbanı olabilmesi. Binance vakası bu riski açıkça ortaya koydu."

Dinçelli, siber saldırıların ilk aşamasının keşif olduğunu belirterek, bu aşamada saldırganların hedefleri hakkında istihbarat topladığını ve kapsamlı profiller oluşturduğunu vurguladı.

Açık kaynaklı istihbarat (OSINT) araçlarının ve yapay zeka destekli otomasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte, söz konusu faaliyetlerin çok düşük bir maliyetle ya da hiç maliyet olmadan icra edilebildiğini aktaran Dinçelli, Binance vakasında sosyal mühendislik teknikleri ve yapay zeka sistemlerinin bir arada kullanıldığını anlattı.