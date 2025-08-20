Bingöl'de 1040 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1040 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Genç ile merkez ilçeye bağlı kırsal alanlardaki 3 farklı noktada gerçekleştirilen aramalarda, 1040 kök Hint keneviri ile 6,41 gram kubar esrar bulundu.