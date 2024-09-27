Bingöl\'de 203 Kök Skunk Ele Geçirildi

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Bingöl'de düzenlenen operasyonda 203 kök skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda merkez ilçedeki 2 farklı noktada 203 kök skunk ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.